Девочки школьного возраста с ожирением чаще имеют боли в суставах и мышцах

По данным исследования Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary University of London), девочки с ожирением чаще, чем дети со здоровым весом, испытывают боли в костях, суставах, мышцах, связках или сухожилиях.
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