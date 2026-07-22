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Без официального брака и под прицелом камер: почему распался союз Анны Нетребко и Эрвина Шротта

Без официального брака и под прицелом камер: почему распался союз Анны Нетребко и Эрвина Шротта

Они казались идеальным союзом двух мировых звезд, чья жизнь проходила под аплодисменты лучших залов планеты.

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