Группа Take That анонсировала выход своего нового альбома «This Life To Be». Пластинка увидит свет 24 ноября 2023 года, станет девятой в дискографии одного из самых знаменитых британских бойз-бэндов и их первой полноценной студийной новинкой более чем за пять лет.