Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал от атаки беспилотников

Беспилотники атаковали дата-центр Яндекса в Калужской области. Часть инфраструктуры выведена из строя, несколько модулей не работают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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