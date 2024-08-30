Яркие краски творчества.

28 августа 2024 года ГУК ´Дворец искусств г.Бобруйска´ в фойе второго этажа собрал зрителей, чтобы попрощаться с самым добрым и счастливым временем года - с летом!В этот день своим талантом людей с инвалидностью и граждан пожилого возраста отделений учреждения социальной защиты ´Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского .