Инфекционист Болдырева: ботулотоксин в консервах нельзя распознать по запаху

Инфекционист Екатерина Болдырева предупредила, что главная опасность домашних консервов связана с риском ботулизма — тяжёлого заболевания, поражающего нервную систему.
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