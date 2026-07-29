Условия посещения Объединённых Арабских Эмиратов для граждан России в 2025 году

Юрий Ильинов

Дешёвый луч меняет правила ПВО: Россия отвечает БПЛА лазерным оружием Россия делает ставку на новое поколение ПВО. Против вражеских беспилотников в последнее время внедряют лазерный щит. Россия начала развёртывание линейки лазерных комплексов противодействия беспилотникам на производственных объектах. Новые системы становятся частью противовоздушной обороны, снижая стоимость отражения массовых атак и дополняя существующие средства защиты. «Одна из лазерных установок за месяц уничтожила почти 60 беспилотников», — заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью «КП». Лазерные комплексы уже работают на российских объектах Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о развёртывании целой линейки лазерных комплексов противодействия беспилотникам. Конкретные модели министр не раскрыл, однако ранее специалисты неоднократно упоминали комплекс «Перун». Система проходит испытания для защиты объектов топливно-энергетического комплекса, портовой инфраструктуры и транспортных узлов. Кроме «Перуна», ранее сообщалось о других российских разработках для борьбы с беспилотной угрозой: комплекс компании «Флай дрон», интегрированный в систему «Рубикон»; система «Зубр», развёрнутая Ростехом на объектах энергетической инфраструктуры; специализированные лазерные установки защиты предприятий топливно-энергетического комплекса. По открытым данным, комплекс способен поражать цели на расстоянии до 5 км уверенным лазерным лучом. Продолжительность непрерывной работы достигает 15 минут при минимальных эксплуатационных расходах комплекса. Стоимость одного десятисекундного цикла работы оценивается примерно в 205 рублей. Лазеры выгоднее ракет Главное преимущество лазерного комплекса заключается в экономике применения. Если современная зенитная ракета обходится государству в миллионы рублей, лазеру требуется преимущественно электрическая энергия. Стоимость перехвата становится не менее важной, чем сам факт уничтожения воздушной цели. Такой подход особенно важен во время массовых налётов дешёвых беспилотников самолётного или коптерного типа. Противнику становится значительно сложнее навязать обмен недорогого дрона на дорогостоящую зенитную управляемую ракету. Лазер не способен заменить классическую ПВО Несмотря на очевидные преимущества, лазерное оружие имеет серьёзные технические ограничения при практическом использовании. На эффективность лазера влияют осадки, дым, облачность. Для успешного поражения необходимо несколько секунд удерживать луч на одной точке корпуса беспилотника. Если цель активно маневрирует или погодные условия ухудшаются, вероятность поражения существенно снижается. Кроме того, лазер работает исключительно в пределах прямой видимости и ограничен собственной мощностью установки. Зарубежный опыт показывает, что лазерное оружие эффективно далеко не при любых условиях. Израиль активно развивал подобные технологии многие годы, а система Iron Beam была принята на вооружение в конце 2025 года. Однако широкого применения в боевых действиях комплекс пока не получил. Основными причинами называют небольшое количество батарей, зависимость эффективности от погодных условий и ограниченные возможности против сложных воздушных угроз. Лазерная ПВО постепенно становится важным элементом новой системы обороны, где каждая технология занимает собственное место. Она не заменяет существующее вооружение, но позволяет значительно эффективнее отражать массовые атаки беспилотников при разумных финансовых затратах. российское лазерное ПВО рассекретили,