В Казахстане назвали банки, которые будут ликвидированы

Почти половина банков второго уровня в скором времени могут закончить свою деятельность.Агентство по развитию и регулированию финансового рынка опубликовало на портале "Открытые НПА" список из девяти банков, которые находятся в процессе ликвидации.
Почти половина банков второго уровня в скором времени могут закончить свою деятельность.Агентство по развитию и регулированию финансового рынка опубликовало на портале "Открытые НПА" список из девяти банков, которые находятся в процессе ликвидации.
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