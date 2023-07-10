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В Казахстане назвали банки, которые будут ликвидированы

В Казахстане назвали банки, которые будут ликвидированы

Почти половина банков второго уровня в скором времени могут закончить свою деятельность.Агентство по развитию и регулированию финансового рынка опубликовало на портале "Открытые НПА" список из девяти банков, которые находятся в процессе ликвидации.

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