Традиции праздника Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: почему женщинам нужно расплакаться 30 сентября Алёна ЮрьеваПраздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, отмечаемый 30 сентября, представляет собой уникальное событие, богатое духовным смыслом и традициями.