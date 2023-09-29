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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Традиции праздника Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: почему женщинам нужно расплакаться 30 сентября

Традиции праздника Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: почему женщинам нужно расплакаться 30 сентября

Традиции праздника Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: почему женщинам нужно расплакаться 30 сентября Алёна ЮрьеваПраздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, отмечаемый 30 сентября, представляет собой уникальное событие, богатое духовным смыслом и традициями.

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