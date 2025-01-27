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Журналисты об Assassin’s Creed Shadows, GTA: Vice City Nextgen Edition, системки Clair Obscur…

Журналисты об Assassin’s Creed Shadows, GTA: Vice City Nextgen Edition, системки Clair Obscur…

Final Fantasy VII Rebirth попала в топ самых популярных игр издателя в Steam, Ubisoft решилась продемонстрировать Assassin’s Creed Shadows, авторы PC Gamer побеседовали с творческим руководителем Shadows Джонатаном Дюмоном, статистика Prince of Persia: The Lost Crown, блокировка YouTube-канала разработчиков Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition, системные требования Clair Obscur: Expedition 33, создатели .

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