Можно ли кипятить воду несколько раз? Отвечает врач-эксперт Уланкина

Многие не меняют воду в чайнике после того, как единожды ее уже вскипятили. Вредно ли кипятить воду несколько раз? Не станет ли она после этого настоящей отравой? фото: iStockphotoМногие эксперты по здоровому образу жизни советуют — каждый раз, заваривая чай или готовя различные горячие напитки, нужно наливать в чайник свежую воду из фильтра.
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