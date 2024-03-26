Можно ли кипятить воду несколько раз? Отвечает врач-эксперт Уланкина

Многие не меняют воду в чайнике после того, как единожды ее уже вскипятили. Вредно ли кипятить воду несколько раз? Не станет ли она после этого настоящей отравой? фото: iStockphotoМногие эксперты по здоровому образу жизни советуют — каждый раз, заваривая чай или готовя различные горячие напитки, нужно наливать в чайник свежую воду из фильтра.