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Великобритания попыталась переложить вину в миграционном кризисе у границ Польши на Россию

Великобритания попыталась переложить вину в миграционном кризисе у границ Польши на Россию

Лондон, 14 ноября. Российская Федерация якобы «тщательно спланировала кризис» с мигрантами на белорусско-польской границе.

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Комментарии
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олег олейник
С не менее сильным показательным заявлением необходимо сказать , что все лживые обвинения Лондона о смерти  Литвиненко ,  Березовского f  а так же Скрипалей   не стоят и выеденного яйца ! С такой же легкостью и неотвратимостью можно и нужно вешать любые гадости и мерзости на английскую чопорность  добавляя , что "чёрного английского кабеля не отмоешь до бела" ! Также необходимо призывать Штаты , что бы они положительно сдерживающе влияли на Англию во всех её негативных проявлениях !
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