олег олейник

С не менее сильным показательным заявлением необходимо сказать , что все лживые обвинения Лондона о смерти Литвиненко , Березовского f а так же Скрипалей не стоят и выеденного яйца ! С такой же легкостью и неотвратимостью можно и нужно вешать любые гадости и мерзости на английскую чопорность добавляя , что "чёрного английского кабеля не отмоешь до бела" ! Также необходимо призывать Штаты , что бы они положительно сдерживающе влияли на Англию во всех её негативных проявлениях !