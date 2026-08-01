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От младенчества до 10 лет: советские актрисы, которые начали сниматься в кино еще детьми

От младенчества до 10 лет: советские актрисы, которые начали сниматься в кино еще детьми

В истории отечественного кино немало актро-детей, чья карьера стартовала в глубоком детстве — до десяти лет включительно.

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