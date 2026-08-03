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Аргументы недели

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Екатеринбург всё больше напоминает наполненную молодёжными бандами Казань 80-90-х годов прошлого века?

Екатеринбург всё больше напоминает наполненную молодёжными бандами Казань 80-90-х годов прошлого века?

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на 71-летнего горожанина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России и уточнили, что доклад о расследовании затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Мне интересно понять ,а чем занимаются органы ВНУТРЕННИХ ДЕЛ для борьбы с этой ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ.И где там А. Новиков ,который всегда так пылит против МВД и ФСБ?
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1 м.