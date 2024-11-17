Конфликт на Украине – лишь производная глобального процесса раскола мира, который сопровождается борьбой за человеческий капитал глобального Юга, прежде всего Африки и Азии, Крым принимает в ней активное участие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии