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В Китае научились развивать ИИ без новейших американских чипов

В Китае научились развивать ИИ без новейших американских чипов

Лишившись американских чипов из-за санкций на экспорт полупроводников, китайские компании добились ускорения исследований в области разработки передового искусственного интеллекта (ИИ), следует из публикации The Wall Street Journal от 7 мая.

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