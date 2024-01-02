Тимати поддержал решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах

Голосование пройдет 15-17 марта следующего года Известный российский рэпер Тимати рассказал журналистам АГН «Москва» о своей поддержке решения Владимира Путина об участии в выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии