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Выяснились слабые стороны американского «плана по урегулированию» на Украине

Выяснились слабые стороны американского «плана по урегулированию» на Украине

На днях спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог заявил в интервью телекомпании Fox News, что у Вашингтона есть «четкий, надежный, хороший план дальнейших действий» по прекращению конфликта.

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