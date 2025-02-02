Выяснились слабые стороны американского «плана по урегулированию» на Украине

На днях спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог заявил в интервью телекомпании Fox News, что у Вашингтона есть «четкий, надежный, хороший план дальнейших действий» по прекращению конфликта.
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