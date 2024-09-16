В Тверской области ведется строительство газовых сетей в 10 муниципалитетах

В 2024 году по Адресной инвестиционной программе Тверской области в регионе ведется строительство газовых сетей в 10 муниципалитетах: городе Нелидово, поселках Оленино и Максатиха, Калининском, Калязинском, Кимрском, Конаковском, Рамешковском, Ржевском и Сонковском округах.