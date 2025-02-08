Русский Су-30 легко «убрал с радаров» украинский Су-27

Очередная потеря украинского самолёта подчёркивает технологическое преимущество российских ракет класса «воздух-воздух» Военное издание Bulgarian Military выяснило подробности уникального воздушного боя в небе над Украиной: украинский истребитель Су-27 был сбит российским Су-30СМ с помощью ракеты большой дальности Р-37М.
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