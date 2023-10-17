ТАСС: китайские смартфоны в России становятся дешевле и популярнее

В третьем квартале 2023 года в России наблюдался спад цен на смартфоны китайских брендов. Самое большое снижение стоимости зафиксировано у бренда Infinix, а Xiaomi и Realme заняли средние позиции по этому показателю, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Авито".