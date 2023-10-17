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ТАСС: китайские смартфоны в России становятся дешевле и популярнее

ТАСС: китайские смартфоны в России становятся дешевле и популярнее

В третьем квартале 2023 года в России наблюдался спад цен на смартфоны китайских брендов. Самое большое снижение стоимости зафиксировано у бренда Infinix, а Xiaomi и Realme заняли средние позиции по этому показателю, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Авито".

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