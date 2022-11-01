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«Барсе» нравится Артета. В Хави верят, но в Микеле видят тренера на будущее (Diario Sport)

«Барселона» считает Микеля Артету кандидатом на пост тренера в будущем. Как сообщает Diario Sport, речь идет не о нынешнем моменте или о ближайшем будущем, так как сейчас «Барселона» делает ставку на Хави и доверяет ему.

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