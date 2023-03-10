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Военный эксперт Бартош: Запад лишает себя защиты, отправляя Patriot Киеву

Военный эксперт Бартош: Запад лишает себя защиты, отправляя Patriot Киеву

Специалист в сфере военного дела Александр Бартош указал на то, что западные державы вынуждены прекращать оборону своих объектов ради того, чтобы отправить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ЗРК Patriot, необходимые для его собственной защиты.

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