Тосунян заявил, что нужно бороться с навязыванием услуг банками

В России 21 января вступают в силу изменения в Федеральный закон о потребительском кредитовании. Нововведения касаются предоставления допуслуг, расчета полной стоимости кредита, порядка информирования об условиях кредитного договора, периода «охлаждения».
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