Психолог Бортновская: голосовые помощники могут заменить для ребенка родителя

Использование голосовых помощников, нейросетей и чат-ботов детьми и подростками может привести к разрушению детско-родительских отношений, когда родитель вытесняется и его место занимает ИИ, а также к ослаблению и торможению психического развития детей и деградации личности ребенка.
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