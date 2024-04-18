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Психолог Бортновская: голосовые помощники могут заменить для ребенка родителя

Психолог Бортновская: голосовые помощники могут заменить для ребенка родителя

Использование голосовых помощников, нейросетей и чат-ботов детьми и подростками может привести к разрушению детско-родительских отношений, когда родитель вытесняется и его место занимает ИИ, а также к ослаблению и торможению психического развития детей и деградации личности ребенка.

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