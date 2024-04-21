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В Орловской области пройдут публичные слушания по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения

В Орловской области пройдут публичные слушания по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения

Региональное правительство определило даты и состав комиссии по организации публичных слушаний по вопросу внесения изменений в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области».

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