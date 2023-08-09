Daily Storm

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Директор Музея войск ПВО Кнутов обвинил США в переписывании истории

Директор Музея войск ПВО Кнутов обвинил США в переписывании истории

Американцы убедили японцев, что они заслужили атомную бомбардировку, отметил экспертВесь мир 6 и 9 августа чтит память жертв ядерной бомбардировки США, когда в результате сброшенных на Хиросиму и Нагасаки бомб были убиты около 250 тысяч человек.

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