Двойной удар по умным дорогам

Американское эмбарго на российское и китайское ПО для автомобилей ускорит фрагментацию технологичных рынков Стек интеллектуального движения объединяет различные следящие элементы: метеодатчики, видеокамеры, датчики движения и контроля интенсивности движения, подстраивающиеся под дорожную ситуацию разметки и светофорычитайте на monocle.