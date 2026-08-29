Губернатор Мельниченко объявил ракетную опасность в Пензенской области

Губернатор Олег Мельниченко сообщил об объявлении в Пензенской области режима "Ракетная опасность". Аналогичные меры приняты также в Самарской, Ульяновской, Воронежской, Оренбургской и Свердловской областях.
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