ФИФА обвинила УЕФА в клевете и попытке сорвать сделку на $20 млрд

Международная федерация футбола обвинила УЕФА в ведении клеветнической кампании через суды. Спор возник из-за проекта FIFA Forward Enterprise на $20 млрд, который вызвал протест европейских федераций и привёл к отказу от плана.
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