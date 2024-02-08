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Риттер: Интервью Путина Карлсону станет ударом по русофобии в США

Риттер: Интервью Путина Карлсону станет ударом по русофобии в США

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье на сайте Scottritterextra заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону станет ударом по русофобии в его стране.

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