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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Во втором повороте я был впереди Леклера. Никаких «нас» там не было»

Пилот « Феррари » считает, что был прав в своих действиях во время борьбы с напарником Шарлем Леклером в первых поворотах на Гран-при Италии .

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