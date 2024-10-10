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Губернатор ХМАО Кухарук не смог назвать ни одного знакового объекта, созданного его предшественницей Комаровой

Губернатор ХМАО Кухарук не смог назвать ни одного знакового объекта, созданного его предшественницей Комаровой

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук не смог назвать ни одного знакового объекта, созданного в регионе своей предшественницей Натальей Комаровой, которая управляла регионом 14 лет.

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