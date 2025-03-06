Трюдо: "Канада будет вести торговую войну, которую развязали США"

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо подтвердил, что Канада намерена продолжить торговую войну с Соединенными Штатами в обозримом будущем, после введения США новых тарифов на канадский и мексиканский импорт.
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