Более 8,5 тыс. человек оформили услугу помощи при переезде по реновации

С января 2023 года свыше 11 тысяч столичных семей переехали в квартиры по реновации, из них более 8,5 тысячи воспользовались бесплатной помощью грузчиков и грузовым автомобилем, которую город предоставляет участникам программы.
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