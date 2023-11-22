Синоптик Тишковец предупредил москвичей о снегопадах и высоких сугробах

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. К концу недели москвичей ждут обильные снегопады и метели. К понедельнику высота сугробов может достигнуть 15 см, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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