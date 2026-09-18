Зритель звал их чужими именами всю жизнь — 7 актрис, ставших заложницами одной роли

Зрители звали её Варей — хотя её звали Наталья. Смерть актрисы Натальи Даниловой, случившаяся 8 сентября 2026 года, напомнила о феномене, хорошо известном в кино: одна роль способна стать и вершиной карьеры, и её потолком одновременно.
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