Зритель звал их чужими именами всю жизнь — 7 актрис, ставших заложницами одной роли

Зрители звали её Варей — хотя её звали Наталья. Смерть актрисы Натальи Даниловой, случившаяся 8 сентября 2026 года, напомнила о феномене, хорошо известном в кино: одна роль способна стать и вершиной карьеры, и её потолком одновременно.