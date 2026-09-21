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Журнал «Профиль»

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Бабье лето закончится: на неделе в Москве похолодает и начнутся дожди

Бабье лето закончится: на неделе в Москве похолодает и начнутся дожди

В Московском регионе в ближайшие дни усилятся облачность и осадки. При этом, несмотря на заметное похолодание во второй половине недели, температура останется выше климатической нормы.

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