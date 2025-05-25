Что-то произошло на уровне указания по вертикали

SI

Sergey Ivanov

Что именно произошло внутри «вертикали»- понять несложно. Для того, чтобы понять все действующие силы этого процесса, достаточно даже примитивного школьного курса обществоведения. Итак, марксистская теория общественного развития гласит, что основой любого государственного устройства является материальное производство. И на этом материальном базисе имеется идеологическая надстройка, задача которой оправдать и подвести идеологический базис под все действия власти. Зачем нужна надстройка? -А вы попробуйте заставить египетского крестьянина строить никому не нужную пирамиду, когда дома его ждут голодные дети! Но если подложить под эту задачу идеологическую подстилку- то задача решается! И люди, обливаясь потом, тащат вверх глыбы камней... Точно так же власть использовала веру в Христа, спекулируя на вере в воскресение после смерти. Потом пришли большевики- и вместо Христа предложили уверовать в Маркса и Мировую Революцию. Ну, у большевиков хотя бы эта идеология имела научную основу, тогда как все религии от начала до конца высосаны из пальца и попросту отражают ту степень понимания окружающей действительности, которая была на время возникновения этих религий.. Кстати: Уже одно только то, что религий- много, говорит об их изначальной ложности. Потому, что истина- всегда только одна! Но вот власть снова захватила буржуазия! И первое, что она сделала- это выбила из- под ног своих противников этот самый идеологический базис! Но вот передел собственности завершился- и власть вдруг осознала, что одной только экономики недостаточно для управления людьми: Оказалось, что одного только насилия мало! Требуется еще идеологическое оправдание этого насилия. Но вернуться к Карлу Марксу- невозможно! И тогда власть снова подсунула народу этот истлевший 2000- летний предрассудок- веру в Христа. Кто из читателей всерьез поверит, что офицер КГБ- следовательно, атеист, коммунист- следовательно, дважды атеист- вдруг уверовал! Для него, как и для его правящего окружения, вся эта возня с попами и крестами- не более, чем средство воздействия на людей, способ оглуплять их, лишить способности самостоятельно мыслить. Таким народом проще управлять. Вот и вся разгадка этого Крестовоздвижения.