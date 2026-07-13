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Зима близко. Зеленский перетряхивает правительство, но это ему не поможет

Зима близко. Зеленский перетряхивает правительство, но это ему не поможет

Неожиданное решение Владимира Зеленского преобразовать состав правительства и его планы вручить премьерский портфель одному из руководителей энергетической отрасли раскрывают его стремление избавить разоренную страну от повторения тягот прошлой зимы.

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