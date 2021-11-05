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Арестованного в США политолога Данченко отпустили под залог в $100 тысяч

Арестованного в США политолога Данченко отпустили под залог в $100 тысяч

Российского политолога Игоря Данченко, которого задержали в США по обвинению в даче ложных показаний ФБР по делу о «досье Трампа», освободили под залог в $100 тысяч, а также обязали на период рассмотрения дела соблюдать ряд ограничительных условий.

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