В России могут сделать дополнительный отпуск для многодетных родителей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" планируют представить законопроект, который предлагает ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск на 14 дней для многодетных родителей .
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