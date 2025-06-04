На международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) оператор связи Т2 представил первый полностью российский комплекс мобильной базовой станции, уже работающий в коммерческом режиме.
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