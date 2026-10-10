Унижение Макрона и его жены в прямом эфире: СМИ поддержали бунтующих школьников. Рейтинг президента летит в пропасть на фоне горящих машин

Эммануэль Макрон оказался в центре очередного скандала. Президент Франции потребовал извинений после оскорблений в прямом эфире.
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У этой парочки ЖЕНА, на самом деле, САМ МАКРОН.