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Позитив для оптимистов

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Унижение Макрона и его жены в прямом эфире: СМИ поддержали бунтующих школьников. Рейтинг президента летит в пропасть на фоне горящих машин

Унижение Макрона и его жены в прямом эфире: СМИ поддержали бунтующих школьников. Рейтинг президента летит в пропасть на фоне горящих машин

Эммануэль Макрон оказался в центре очередного скандала. Президент Франции потребовал извинений после оскорблений в прямом эфире.

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