К вопросу о смертной казни

Этот текст не согласовали для одного из СМИ. Но я всё равно его напишу.Потому что надо.В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации и частью первой статьи 59 УК РФ смертная казнь может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни.
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