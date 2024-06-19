Большинство петербуржцев выступают за отмену ЕГЭ

Такой ответ дали 68 процентов опрошенных Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры, 68% жителей Санкт-Петербурга поддерживают инициативу об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) и возвращении к традиционной системе экзаменов.