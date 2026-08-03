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Регионы России

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Американское военное командование ищет креативные методы давления на Иран

Американское военное командование ищет креативные методы давления на Иран

Американское военное командование, ответственное за регион Ближнего Востока (CENTCOM), обратилось к своим военным аналитикам с просьбой разработать оригинальные и нестандартные способы воздействия на Иран.

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