Американское военное командование ищет креативные методы давления на Иран

Американское военное командование, ответственное за регион Ближнего Востока (CENTCOM), обратилось к своим военным аналитикам с просьбой разработать оригинальные и нестандартные способы воздействия на Иран.
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