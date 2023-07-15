Путин: ЧВК легализовать, «Вагнеру» — служить России

Владимир Барышев

Все полезно, что на пользу победы России, просто надо честно вести себя, в том числе и власти, с людьми, которые свои жизни за Родину-Россию кладут, а власть то нынешняя далеко не всегда честна и мы много примеров знаем, как власть поступает с народом,очень часто обманывая его, но при этом всячески поддерживая богатев, олигархов и ростовщиков банкиров!Народ России, вот на кого надо опираться и надеяться, народ не подведет и не предаст!