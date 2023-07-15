Несекретные материалы

14 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Рядом с Симоньян-ты вошь !!Как благодарит Со...
  • александр пасечник
    ...а ведь генералы предали в 17-м..пытались о 41-го..предали Верховного в 53-м...привели к власти жопоголового...да и...На увольнение ген...
  • Андрей
    а что от неё ждали?это же тварь.Как благодарит Со...

Путин: ЧВК легализовать, «Вагнеру» — служить России

Путин: ЧВК легализовать, «Вагнеру» — служить России

В каком виде стране нужны частные военные компании? Сергей Аксенов Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Андрей Кошкин Тимофей Ермаков Вопрос о статусе частных военных компаний будет рассматриваться, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо не существует и не существовала, заявил 14 июля Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Барышев
Все полезно, что на пользу победы России, просто надо честно вести себя, в том числе и власти, с людьми, которые свои жизни за Родину-Россию кладут, а власть то нынешняя далеко не всегда честна и мы много примеров знаем, как власть поступает с народом,очень часто обманывая его, но  при этом всячески поддерживая богатев, олигархов и  ростовщиков банкиров!Народ России, вот на кого надо опираться и надеяться, народ не подведет и не предаст!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх