В каком виде стране нужны частные военные компании? Сергей Аксенов Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Андрей Кошкин Тимофей Ермаков Вопрос о статусе частных военных компаний будет рассматриваться, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо не существует и не существовала, заявил 14 июля Дмитрий Песков.
Путин: ЧВК легализовать, «Вагнеру» — служить России
Комментарии
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Владимир Барышев
Все полезно, что на пользу победы России, просто надо честно вести себя, в том числе и власти, с людьми, которые свои жизни за Родину-Россию кладут, а власть то нынешняя далеко не всегда честна и мы много примеров знаем, как власть поступает с народом,очень часто обманывая его, но при этом всячески поддерживая богатев, олигархов и ростовщиков банкиров!Народ России, вот на кого надо опираться и надеяться, народ не подведет и не предаст!
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