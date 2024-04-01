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Прокуроры ЕС занялись расследованием дела фон дер Ляйен и Pfizer

Прокуроры ЕС занялись расследованием дела фон дер Ляйен и Pfizer

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua Высшие европейские прокуроры вместо коллег из Бельгии продолжат расследование дела о переговорах по вакцинам между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и гендиректором фармацевтической компании Pfizer, сообщает Politico.

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Комментарии
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Eduard
А Ляен аферистка,её давно в Сибири ждут!
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18 час.
Eduard
Точно! Но лучше заниматься теми кто в лабораториях на нас вирусы создает и распростраеяет!
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18 час.
Дмитрий Николенко
Как правило, те кто вирусы создаёт, тот лекарство от них и производит.
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17 час.

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