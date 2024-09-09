В 2025 году вступят новые правила индексаций пенсий

С 2025 года пожилые граждане России, включая работающих и неработающих, а также тех, кто получает пенсию по потере кормильца или по инвалидности, столкнутся с изменениями в правилах начисления дотаций от государства.
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